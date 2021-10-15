В Британии убили депутата на встрече с избирателями

Британский депутат от правящей Консервативной партии Дэвид Емесс, на которого во время встречи с избирателями 15 октября бросился неизвестный с ножом, умер в результате нападения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции Эссекса.

"Мы получили вызов по адресу на Eastwood Road North вскоре после 12:05 сегодня (пятница, 15 октября). Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия", - сообщили правоохранители.

Полиция задержала 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве, у него был обнаружен нож. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что 69-летний британский депутат Дэвид Емесс получил несколько ножевых ранений во время встречи со своими избирателями в церкви города Ли-он-Си в Эссексе. Его ранил человек, который зашел в храм во время собрания.

Медики оказывали ему помощь на месте происшествия, однако спасти политика не удалось.

Емесс впервые был избран в парламент Великобритании в 1983 году, а затем баллотировался на выборах в 1997 году.

Ножевая атака на встрече Емесса с избирателями перекликается с убийством депутата Джо Кокс из Лейбористской партии в 2016 году всего за несколько дней до референдума по Brexit.