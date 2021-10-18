У Німеччині закликають повернути прикордонний контроль з Польщею через мігрантів - ЗМІ

Профспілка поліцейських Німеччини закликала тимчасово повернути прикордонний контроль на кордоні з Польщею через все більший ризик потрапляння до Німеччини нелегальних мігрантів через "білоруський маршрут".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Bild.

Керівник профспілки Гайнц Теггерт у листі закликав міністра внутрішніх справ Хорста Зеєгофера тимчасово повернути прикордонний контроль, тому що кількість перехоплених нелегалів зростає.

Він заявив, що кількість незаконних перетинів кордону з Польщею наближається до цифр, які спостерігались на австрійському кордоні у 2013 році, побоюється повторення ситуації 2015 року, коли дійшло до "неконтрольованого потрапляння мігрантів у Німеччину".

Як пише Spiegel, наводячи дані Федеральної поліції, через Білорусь і Польщу до Німеччини із серпня потрапили понад 4300 людей, переважно з Іраку. Мігрантів перехоплювали здебільшого у федеральних землях Брандебург, Саксонія та Мекленбург-Передня Померанія.

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Глава МВС минулого тижня пообіцяв уряду федеральної землі Брандебург посилити місцеву поліцію і міграційну службу, щоб вони могли впоратись зі зростаючим навантаженням.

Як повідомлялося, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Польські прикордонники з початку жовтня зафіксували понад 6 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі в Польщу. З початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах діє надзвичайний стан.