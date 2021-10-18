В Германии призывают вернуть пограничный контроль с Польшей из-за мигрантов - СМИ

Профсоюз полицейских Германии призвал временно вернуть пограничный контроль на границе с Польшей из-за все большего риска попадания в Германии нелегальных мигрантов через "белорусский маршрут".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Bild.

Руководитель профсоюза Хайнц Теггерт в письме призвал министра внутренних дел Хорста Зеехофера временно вернуть пограничный контроль, так как количество перехваченных нелегалов растет.

Он заявил, что количество незаконных пересечений границы с Польшей приближается к цифрам, которые наблюдались на австрийской границе в 2013 году, и опасается повторения ситуации 2015 года, когда дошло до "неконтролируемого попадания мигрантов в Германию".

Как пишет Spiegel, приводя данные Федеральной полиции, через Беларусь и Польшу в Германию с августа попали более 4300 нелегалов, преимущественно из Ирака. Мигрантов перехватывали в основном в федеральных землях Брандебург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания.

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Глава МВД на прошлой неделе пообещал правительству федеральной земли Брандебург усилить местную полицию и миграционную службу, чтобы они могли справиться с растущей нагрузкой.

Как сообщалось, польский парламент утвердил план строительства стены на границе с Беларусью стоимостью 1,6-млрд злотых - 350 млн евро.

По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6000 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 000.

С 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение.