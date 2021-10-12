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Польські прикордонники показали, як велика група мігрантів проривається через кордон

Вівторок, 12 жовтня 2021, 17:31

Прикордонна служба Польщі опублікувала кадри з кордону з великою групою мігрантів, що намагається перетнути кордон з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Зазначається, що відео було зняте 8 жовтня поблизу прикордонного села Черемха, недалеко від Білостока.

З відео можна бачити, що кілька десятків мігрантів стоять впритул до прикордонників, вигукуючи "Німеччина!" та "Свобода!". 

Речниця Анна Міхальська згодом деталізувала, що це одна з двох великих груп мігрантів, які останніми днями намагалися прорватись у Польщу. "У цьому відео показана група з 90 людей, які намагались у п’ятницю, поваливши технічні бар’єри, прорватись до Польщі", - сказала вона, додавши, що через день прикордонники затримали групу зі 130 осіб.

За понеділок 11 жовтня прикордонники зафіксували 650 спроб незаконного перетину кордону і затримали 13 мігрантів-громадян Іраку. 

Прикордонники затримали ще 8 осіб за допомогу мігрантам - громадян Іраку, Німеччини, Туреччини, України, двох сирійців і двох поляків. 

З серпня 2021 року прикордонники зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону, з них понад 5 тисяч  - у жовтні. У центрах для нелегальних мігрантів наразі перебуває понад 1500 осіб.

Нагадаємо, з липня Польща, Литва та меншою мірою Латвія потерпають від безпрецедентного напливу нелегальних мігрантів через територію Білорусі. Країни вважають це гібридною агресією режиму Александра Лукашенка у відповідь на їхню власну позицію та позицію всього ЄС щодо репресій у Білорусі.

У зв’язку з цим з 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю - у 183 населених пунктів двох воєводств - діє надзвичайний стан, нещодавно його продовжили ще на 60 днів.

12 міністрів внутрішніх справ країн Європейського союзу звернулися зі спільним листом до Єврокомісії, в якому міститься заклик прискорити зміни в сферах захисту зовнішніх кордонів і міграції.

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Польща Білорусь
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