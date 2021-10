Польські прикордонники показали, як велика група мігрантів проривається через кордон

Прикордонна служба Польщі опублікувала кадри з кордону з великою групою мігрантів, що намагається перетнути кордон з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Зазначається, що відео було зняте 8 жовтня поблизу прикордонного села Черемха, недалеко від Білостока.

З відео можна бачити, що кілька десятків мігрантів стоять впритул до прикордонників, вигукуючи "Німеччина!" та "Свобода!".

08.10 forcing the border from 🇧🇾 to 🇵🇱. Section of the border protected by BG Post in Czeremsze. #fromtheborder pic.twitter.com/g96UTTyVgs