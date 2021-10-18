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Білорусь викликала на консультації посла у Франції

Понеділок, 18 жовтня 2021, 15:49

Білорусь викликала посла в Парижі для консультацій після того, як посланець Франції покинув Мінськ.

Про це розповів речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на опублікований на сайті відомства коментар.

Ніколя де Буян де Лакост у листопаді 2020 року в'їхав в Білорусь в якості призначеного посла Франції та вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ Білорусі в грудні того ж року.

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Однак, за словами Глаза, "згодом глава французької дипмісії не висловив готовність завершити передбачену міжнародним правом і загальновизнаною практикою процедуру вступу на посаду в якості надзвичайного і повноважного посла в Республіці Білорусь".

БЕЛСАТ повідомляє, що французький дипломат відмовився вручити вірчі грамоти самопроголошеному президенту Лукашенку.

"У зв'язку з цим ми були змушені повідомити французьким партнерам про закінчення виданого раніше білоруською владою терміну згоди на його призначення. У свою чергу, посол Білорусі у Франції Ігор Фісенко був відкликаний в Мінськ на консультації", - зазначив Глаз.

Нагадаємо, у Брюсселі очікують, що п'ятий пакет санкцій щодо режиму Александра Лукашенка у Білорусі може бути запроваджено у листопаді.

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Франція Білорусь
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