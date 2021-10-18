Беларусь вызвала на консультации посла во Франции

Беларусь вызвала посла в Париже для консультаций после того, как посланник Франции покинул Минск.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованный на сайте ведомства комментарий.

Николя де Буян де Лакост в ноябре 2020 года въехал в Беларусь в качестве назначенного посла Франции и вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Беларуси в декабре того же года.

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Однако, по словам Глаза, "впоследствии глава французской дипмиссии не высказал готовность завершить предусмотренную международным правом и общепризнанной практикой процедуру вступления в должность в качестве чрезвычайного и полномочного посла в Республике Беларусь".

БЕЛСАТ сообщает, что французский дипломат отказался вручить верительные грамоты самопровозглашенному президенту Лукашенко.

"В связи с этим мы были вынуждены сообщить французским партнерам об окончании выданного ранее белорусскими властями срока согласия на его назначение. В свою очередь, посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации", - отметил Глаз.

Напомним, в Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко в Беларуси может быть введен в ноябре.