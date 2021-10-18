Німецькі вільні демократи погодились сформувати уряд з СДПН і "Зеленими"

Через три тижні після федеральних виборів у Німеччині усі три партій-члени можливого майбутнього уряду погодилися почати офіційні переговори про коаліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Правління Вільної демократичної партії і парламентська фракція ВДП одноголосно проголосувала в понеділок за початок переговорів про формування уряду із соціал-демократами і "Зеленими", які вже раніше заявили про свою згоду.

За повідомленням агентства Reuters, коаліційні переговори можуть початися у четвер.

Нагадаємо, СДПН виграла федеральні вибори 26 вересня з підтримкою 25,7%, випередивши консервативну ХДС/ХСС з 24,1%.

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Німеччина може отримати новий уряд до Різдва.

Після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

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