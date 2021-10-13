Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Потенційний канцлер Німеччини Шольц розраховує на новий уряд до Різдва

Середа, 13 жовтня 2021, 18:44

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Німеччина може отримати новий уряд до Різдва.

Про це Шольц заявив журналістам у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Після кількох раундів переговорів Шольц висловив упевненість, що йому вдасться сформувати уряд із "Зеленими" та Вільною демократичною партією до Різдва. 

Читайте також
У Німеччині до кінця тижня завершать попередні переговори про урядову коаліцію

"Переговори проходять в дуже хорошій і конструктивній атмосфері", - сказав Шольц, який нині обіймає посаду міністра фінансів, у Вашингтоні, де він перебуває на зустрічі МВФ.

У Вільній демократичній партії раніше заявили, що три партії цього тижня завершать попередні переговори про можливу коаліцію.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

Що думають найбільші німецькі політичні партії та їхні лідери щодо важливих для України питань, читайте у статті Українське питання у німецьких виборах: чого очікувати Києву від нової коаліції

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина вибори
powered by lun.ua

Статті

ІДІЛ зближує: навіщо Захід пішов на перші контакти з урядом "Талібану"

США та ЄС вже пішли на перші контакти з новим урядом Афганістану, сформованим рухом "Талібан". Чи означатиме це його швидке міжнародне визнання?
13 жовтня 2021 — Сергій Данилов, для Європейської правди

Вуглецева зброя ЄС: як інструмент СВАМ вдарить по українських експортерах

ЄС має врахувати позиції України при затвердженні механізму вуглецевого корегування імпорту. Проте часу в Києва – обмаль.
13 жовтня 2021 — Назар Бобицький, UBTA

Україна проти РФ: що відбувається на слуханнях у Гаазі щодо полонених моряків

Оксана Золотарьова: "Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Але Росія помиляється".
12 жовтня 2021 — Європейська правда