Потенційний канцлер Німеччини Шольц розраховує на новий уряд до Різдва

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Німеччина може отримати новий уряд до Різдва.

Про це Шольц заявив журналістам у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Після кількох раундів переговорів Шольц висловив упевненість, що йому вдасться сформувати уряд із "Зеленими" та Вільною демократичною партією до Різдва.

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"Переговори проходять в дуже хорошій і конструктивній атмосфері", - сказав Шольц, який нині обіймає посаду міністра фінансів, у Вашингтоні, де він перебуває на зустрічі МВФ.

У Вільній демократичній партії раніше заявили, що три партії цього тижня завершать попередні переговори про можливу коаліцію.

Нагадаємо, після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.

Раніше лідер партії Армін Лашет сигналізував про готовність піти у відставку з поста голови ХДС.

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