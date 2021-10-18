Немецкие свободные демократы согласились сформировать правительство с СДПГ и "Зелеными"

Через три недели после федеральных выборов в Германии все три партии-члены возможного будущего правительства согласились начать официальные переговоры о коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Правление Свободной демократической партии и парламентская фракция СвДП единогласно проголосовали в понедельник за начало переговоров о формировании правительства с социал-демократами и "Зелеными", которые уже ранее заявили о своем согласии.

По сообщению агентства Reuters, коалиционные переговоры могут начаться в четверг.

Напомним, СДПГ выиграла федеральные выборы 26 сентября с поддержкой 25,7%, опередив консервативную ХДС/ХСС с 24,1%.

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Германия может получить новое правительство к Рождеству.

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.

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