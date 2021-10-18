У Литві почали розслідування через погрози міністру охорони здоров’я

У понеділок литовська прокуратура вирішила почати досудове розслідування за фактом тероризування міністра охорони здоров'я Арунаса Дулькіса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Як повідомила прокуратура, старший прокурор Вільнюської окружної прокуратури прийняв відповідне рішення після ознайомлення з заявою міністра.

Раніше Дулькіс повідомляв, що отримував погрози у зв'язку з його рішеннями по контролю пандемії коронавірусу і з цієї причини звернувся в поліцію.

" Ми спочатку намагалися в родині ставитися до цього поблажливо, як до гри. Але з часом все це стало все менше схожим на гру, було видно, що дії організовані. У зв'язку з деякими випадками я вже звернувся в поліцію. Моє повідомлення таке: не чіпайте мою сім'ю ", - заявив міністр.

Дулькіс стверджує, що отримує на свою робочу електронну пошту погрози.

"І хоча ці люди ховаються під різними псевдонімами, я хочу сказати, що я не буду терпимо ставитися до таких речей ", - зазначив він.

За інформацією прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом тероризування людини з погрозами підірвати, підпалити або нанести іншу шкоду життю, здоров'ю, або майну, або з системними залякуваннями з використанням психологічного насильства.