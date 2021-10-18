В Литве начали расследование из-за угроз министру здравоохранения

В понедельник литовская прокуратура решила начать досудебное расследование по факту терроризирования министра здравоохранения Арунаса Дулькиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Как сообщила прокуратура, старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры принял соответствующее решение после ознакомления с заявлением министра.

Ранее Дулькис сообщал, что получал угрозы в связи с его решениями по контролю пандемии коронавируса и по этой причине обратился в полицию.

"Мы сначала пытались в семье относиться к этому снисходительно, как к игре. Но со временем все это стало все меньше похожим на игру, было видно, что действия организованы. В связи с некоторыми случаями я уже обратился в полицию. Мое сообщение такое: не трогайте мою семью ", - заявил министр.

Дулькис утверждает, что получает на свою рабочую электронную почту угрозы.

"И хотя эти люди скрываются под разными псевдонимами, я хочу сказать, что я не буду терпимо относиться к таким вещам", - отметил он.

По информации прокуратуры, начато досудебное расследование по факту терроризирования человека с угрозами взорвать, поджечь или нанести другой вред жизни, здоровью или имуществу, или с системными запугиваниями с использованием психологического насилия.