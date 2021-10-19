У Німеччині почався суд над екссекретаркою концтабору, відкладений через її втечу

96-річна німкеня, яка була спіймана незабаром після того як втекла напередодні судового засідання за звинуваченням у скоєнні військових злочинів під час Другої світової війни, постала у вівторок перед судом у місті Ітцего на півночі країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ірмгард Фурхнер, звинувачена у тому, що 18-річною дівчиною сприяла вбивству 11 412 осіб, працюючи друкаркою в концтаборі Штутгоф у період з 1943 по 1945 рік, була доставлена до зали суду на інвалідному візку.

Її обличчя ледве видно за білою маскою та хусткою, натягнутою на очі.

У період між 1939 і 1945 роками близько 65 000 людей померли від голоду та хвороб або в газовій камері в концтаборі поблизу Гданська на території нинішньої Польщі.

Суд був перенесений після того, як 30 вересня Ірмгард Фурхнер рано вранці покинула будинок для літніх людей, де проживала, і вирушила на таксі до станції метро Norderstedt.

Ще до дня засідання Фурхнер звернулася з листом до головуючого судді, пояснюючи, що не хоче з’являтись у суді особисто, побоюючись презирливого ставлення і насмішок. Проте у кримінальних справах особиста присутність відповідача обов’язкова.

Судовий розгляд ведеться палатою у справах неповнолітніх, оскільки Фурхнер на момент скоєння злочину було 18 або 19 років, тобто вона була підлітком відповідно до закону про суди у справах неповнолітніх.