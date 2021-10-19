Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря, отложенный из-за ее побега

Вторник, 19 октября 2021, 14:32

96-летняя немка, которая была поймана вскоре после того как сбежала накануне судебного заседания по обвинению в совершении военных преступлений во время Второй мировой войны, появилась во вторник перед судом в городе Итцего на севере страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ирмгард Фурхнер, обвиненная в том, что 18-летней девушкой способствовала убийству 11412 человек, работая машинисткой в ​​концлагере Штутгоф в период с 1943 по 1945 год, была доставлена в зал суда на инвалидной коляске.

Ее лицо еле видно за белой маской и платком, натянутым на глаза.

В период между 1939 и 1945 годами около 65 000 человек умерли от голода и болезней или в газовой камере в концлагере близ Гданьска на территории нынешней Польши.

Суд был перенесен после того, как 30 сентября Ирмгард Фурхнер рано утром покинула дом престарелых, где проживала, и отправилась на такси до станции метро Norderstedt.

Еще до дня заседания Фурхнер обратилась с письмом к председательствующему судье, объясняя, что не хочет появляться в суде лично, опасаясь презрительного отношения и насмешек. Однако по уголовным делам личное присутствие ответчика обязательна.

Судебное разбирательство ведется палатой по делам несовершеннолетних, поскольку Фурхнер на момент совершения преступления было 18 или 19 лет, то есть она была подростком соответствии с законом о судах по делам несовершеннолетних.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

От прорывов к откатам: что происходит с выполнением Соглашения об ассоциации

Более четверти обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, Украина выполнила полностью. Однако по еще одной четверти задач работа даже не начиналась (укр.).
19 октября 2021 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики

Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Каких изменений ждать в авиасообщении Украины с ЕС? Какие риски несет "открытое небо" для украинской авиации?
19 октября 2021 — Андрей Гук, для Европейской правды

Парк антикоррупционного периода: чего достигли НАПК, НАБУ, САП и другие

Антикоррупционные органы снова в центре внимания как международников (им Зеленский обещал завершить конкурс на главу САП), так и политиков. Но каковы реальные результаты их работы?
19 октября 2021 — Европейская правда