В Германии начался суд над бывшей секретаршей концлагеря, отложенный из-за ее побега

96-летняя немка, которая была поймана вскоре после того как сбежала накануне судебного заседания по обвинению в совершении военных преступлений во время Второй мировой войны, появилась во вторник перед судом в городе Итцего на севере страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ирмгард Фурхнер, обвиненная в том, что 18-летней девушкой способствовала убийству 11412 человек, работая машинисткой в ​​концлагере Штутгоф в период с 1943 по 1945 год, была доставлена в зал суда на инвалидной коляске.

Ее лицо еле видно за белой маской и платком, натянутым на глаза.

В период между 1939 и 1945 годами около 65 000 человек умерли от голода и болезней или в газовой камере в концлагере близ Гданьска на территории нынешней Польши.

Суд был перенесен после того, как 30 сентября Ирмгард Фурхнер рано утром покинула дом престарелых, где проживала, и отправилась на такси до станции метро Norderstedt.

Еще до дня заседания Фурхнер обратилась с письмом к председательствующему судье, объясняя, что не хочет появляться в суде лично, опасаясь презрительного отношения и насмешек. Однако по уголовным делам личное присутствие ответчика обязательна.

Судебное разбирательство ведется палатой по делам несовершеннолетних, поскольку Фурхнер на момент совершения преступления было 18 или 19 лет, то есть она была подростком соответствии с законом о судах по делам несовершеннолетних.