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В Грузії затримали господаря квартири, в якій переховувався Саакашвілі

Субота, 2 жовтня 2021, 11:43

МВС Грузії затримало господаря квартири у Тбілісі, в якій переховувався затриманий напередодні колишній президент Михеїл Саакашвілі. 

Про це повідомив начальник кримінальної поліції МВС Грузії Мамука Челідзе, пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

За його словами, розшукуваний в Грузії Саакашвілі був затриманий на одній з квартир в Глдані-Надзаладевском районі Тбілісі.

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"Правоохоронці на підставі отриманих оперативних даних провели спецоперацію із затримання Саакашвілі в таємному режимі для виключення протистояння в суспільстві і виникнення можливої ​​дестабілізації", - сказав Челідзе.

Як повідомлялося, МВС Грузії розслідує факт незаконного перетину кордону колишнім президентом Михеїлом Саакашвілі, якого 1 жовтня затримали в Грузії. 

Саакашвілі на початку цього тижня оголосив про плани полетіти в Грузію на вибори 2 жовтня попри загрозу ув’язнення, стверджуючи, що хоче допомогти "врятувати країну".

1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію

Після затримання, кадри якого поширила грузинська поліція, Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. 

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