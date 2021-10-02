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Саакашвілі висунули нове звинувачення - незаконний перетин кордону

Субота, 2 жовтня 2021, 09:08

МВС Грузії розслідує факт незаконного перетину кордону колишнім президентом Михеїлом Саакашвілі, якого 1 жовтня затримали в Грузії. 

Про це повідомила грузинська прокуратура, пише "Європейська правда".

"Повідомляємо вам, що МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі, злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - сказано у повідомленні на сайті відомства.

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У прокуратурі заявили, що "в інтересах суспільства" нагадують громадськості, що Михеїл Саакашвілі був засуджений до 3 і 6 років у справах Валерія Гелашвілі і Сандро Гиргвліані, і рішення суду по цих справах є остаточними та оскарженню не підлягають.

Також експрезиденту висунуті звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгону акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". 

Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

Саакашвілі на початку цього тижня оголосив про плани полетіти в Грузію на вибори 2 жовтня попри загрозу ув’язнення, стверджуючи, що хоче допомогти "врятувати країну".

1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що  приїхав у Грузію. Тоді ж  прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. 

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