У Грузії заговорили про обов’язкову вакцинацію

Керівник Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров’я Грузії заявив, що країні необхідно зробити вакцинацію від коронавірусу обов’язково, щонайменш для працівників деяких професій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Хочемо ми цього чи ні, нам доведеться запровадити обов’язкову вакцинацію. Багато розмов про те, що це суперечить правам людини, але це не так. Вакцинація не суперечить їм ні юридично, ні морально", - сказав Гамкрелідзе в ефірі телекомпанії "Імеді".

На думку головного епідеміолога, на час пандемії коронавірусу щеплення має бути обов’язковим принаймні для деяких категорій, передусім медиків та освітян. У цих групах наразі вакциновані 79% і 65% відповідно.

"Ми вже давно ставимо це питання і сподіваюся, через деякий час це питання вирішиться", - сказав він.

Гамкрелідзе зазначив, що серед освітян бажано досягти охоплення вакцинацією 80%.

"Щоб школа була безпечною - мають бути вакциновані і вчителі, і батьки, і адміністративний персонал", - наголосив головний епідеміолог.

У серпні прем'єр Іраклій Гарібашвілі вже висловлювався за запровадження обов'язкової вакцинації, але майже одразу після того заявив, що його слова неправильно інтерпретували і щеплення залишиться особистим вибором кожної людини.

Нагадаємо, з початку жовтня в Грузії почалася нова хвиля епідемії, показники приросту заражень вже наблизились до весняних рекордів.

Повністю щеплені від коронавірусу понад 907 тисяч жителів країни, а принаймні першою дозою - 1,9 млн.