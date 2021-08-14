Прем’єр Грузії заявив, що його слова про обов’язкову вакцинацію неправильно зрозуміли

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його слова про можливе запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу неправильно зрозуміли.

Про це повідомляє "Новости Грузия", пише "Європейська правда".

"Сказане мною неправильно зрозуміли, нібито я сказав, що ми будемо вживати відповідних кроків і щеплення стане обов’язковим. Звісно ж, це брехня. Звісно, все це добровільно, це вибір кожної людини", - сказав Гарібашвілі після того, як його заяву опублікували низка ЗМІ.

Напередодні прем’єр сказав наступне: "США - одна із найсильніших країн, і вже у вересні буде остаточно затверджена вакцина Pfizer, тобто, буде оголошен, що вакцина отримала дозвіл на всіх рівнях. Це означає, що США зроблять обов’язковою вакцинацію для своїх громадян. Тож хочемо ми чи ні, нам доведеться це робити. Той, хто не зробить щеплення, на жаль, буде бачити реальність, де кількість смертей зростає".

Керівниця департаменту стратегічних комунікацій адміністрації уряду Ніно Гіоргобіані також сказала, що ЗМІ неправильно зрозуміли прем’єра, та що він "просто навів приклад іншої країни, де обговорюється, що вакцинація має стати обов’язковою".

Нагадаємо, 10 серпня у Грузії зареєстрували новий максимум заражень коронавірусом з початку епідемії - майже 5700, при тому, що населення країни співмірне з населенням Києва. У наступні дні показники також перевищували 5 тисяч. За останню добу повідомили про 5579 нових хворих та 50 померлих.

У зв’язку зі сплеском заражень оголосили про закриття міського громадського транспорту, обмеження часу роботи ресторанів та заборону концертів і спортивних змагань.

У МОЗ на початку тижня повідомляли, що в країні заповнені близько 94% ліжок для коронахворих, та допустили розгортання польових госпіталів, якщо такий же приріст заражень спостерігатиметься ще 10 днів.