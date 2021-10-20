В Грузии заговорили об обязательной вакцинации

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии заявил, что стране необходимо сделать вакцинацию от коронавируса обязательной как минимум для работников некоторых профессий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

"Хотим мы этого или нет, нам придется ввести обязательную вакцинацию. Много разговоров о том, что это противоречит правам человека, но это не так. Вакцинация не противоречит им ни юридически, ни морально", - сказал Гамкрелидзе в эфире телекомпании "Имеди ".

По мнению главного эпидемиолога, на время пандемии коронавируса прививка должна быть обязательной по крайней мере для некоторых категорий, прежде всего медиков и педагогов. В этих группах сейчас вакцинированы 79% и 65% соответственно.

"Мы уже давно ставим этот вопрос и надеюсь, через некоторое время этот вопрос решится", - сказал он.

Гамкрелидзе отметил, что среди педагогов желательно достичь охвата вакцинацией 80%.

"Чтобы школа была безопасной - должны быть вакцинированы и учителя, и родители, и административный персонал", - отметил главный эпидемиолог.

В августе премьер Ираклий Гарибашвили уже высказывался за введение обязательной вакцинации, но почти сразу после этого заявил, что его слова неправильно поняли и прививка останется личным выбором каждого человека.

Напомним, с начала октября в Грузии началась новая волна эпидемии, показатели прироста заражений уже приблизились к весенним рекордам.

Полностью привиты от коронавируса более 907 000 жителей страны, а по крайней мере первой дозой - 1,9 млн.