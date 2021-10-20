Угорський уряд відремонтує церкви у Словаччині без згоди Братислави

Угорський уряд Віктора Орбана направить до Словаччини понад 4 мільйони євро на реконструкцію церков, попри те, що словацький уряд не бере участі в програмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Міністерства культури і закордонних справ Словаччини дізналося про наміри Угорщини із засобів масової інформації.

Угорська підтримка піде в основному муніципалітетам з угорською більшістю. В цілому уряд Угорщини відремонтує 101 церкву в 96 селах, селищах і містах.

Програма не обмежується Словаччиною, але також включає інші сусідні країни. Загальна вартість підтримки становить близько 73 мільйонів євро, за які буде реконструйовано близько 1400 церков.

Це не перший випадок, коли угорська урядова програма спрямовує підтримку Словаччини без згоди Братислави. Нещодавно Угорщина мала намір створити фонд для покупки орних земель в Словаччині та інших сусідніх країнах.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок різко розкритикував цей намір і навіть зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Після зустрічі угорський уряд переглянув програму і відступив.

На відміну від словацького уряду, католицька церква привітала підтримку і наголосила, що Словаччина не підтримує словацькі громади в інших країнах Центральної Європи, як це робить Угорщина.