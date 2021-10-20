Венгерское правительство отремонтирует церкви в Словакии без согласия Братиславы

Венгерское правительство Виктора Орбана направит в Словакию более 4 миллионов евро на реконструкцию церквей, несмотря на то, что словацкое правительство не участвует в программе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министерства культуры и иностранных дел Словакии узнало о намерениях Венгрии из средств массовой информации.

Венгерская поддержка пойдет в основном муниципалитетам с венгерским большинством. В общей сложности правительство Венгрии отремонтирует 101 церковь в 96 деревнях, поселках и городах.

Программа не ограничивается Словакией, но также включает другие соседние страны. Общая стоимость поддержки составляет около 73 миллионов евро, из которых будет реконструировано около 1400 церквей.

Это не первый случай, когда венгерская правительственная программа направляет поддержку Словакии без согласия Братиславы. Недавно Венгрия намеревалась создать фонд для покупки пахотных земель в Словакии и других соседних странах.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок резко раскритиковал это намерение и даже встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. После встречи венгерское правительство пересмотрело программу и отступило.

В отличие от словацкого правительства, католическая церковь приветствовала поддержку и подчеркнула, что Словакия не поддерживает словацкие общины в других странах Центральной Европы, как это делает Венгрия.