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Саакашвілі прибув в Грузію у вантажівці з молокопродуктами - прокуратура

Середа, 20 жовтня 2021, 16:59

Колишній президент Грузії та громадянин України Михеїл Саакашвілі прибув до Грузії,  сховавшись у вантажівці з молочною продукцією.

Про це в середу, 20 жовтня, повідомили в прокуратурі країни, пише "Європейська правда".

Міністерство внутрішніх справ Грузії встановило, що 28 вересня приблизно о 23:00 в порт Поті увійшло судно під назвою "Вільнюс". Воно вирушило з українського порту Чорноморськ. З цього судна 29 вересня о 01:04 вирушив трейлер Scania, який був завантажений молочною продукцією. Всередині перебував колишній президент країни.

Саакашвілі вийшов із вантажівки о 01:49 за тбіліським часом у порту Поті і таким чином незаконним шляхом перетнув кордон Грузії. Перебування Саакашвілі в трейлері підтверджують записи, вилучені з його телефону.

Після другої ночі Саакашвілі пересів у легковий автомобіль Mercedes, який його зустрічів.

У прокуратурі Грузії заявили, що Саакашвілі офіційно висунуте звинувачення в незаконному перетині державного кордону.

Нагадаємо, Саакашвілі наразі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи себе політв’язнем, а висунуті проти нього звинувачення - сфабрикованими.

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Грузія Саакашвілі
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