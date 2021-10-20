Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Саакашвили прибыл в Грузию в грузовике с молочными продуктами - прокуратура

Среда, 20 октября 2021, 16:59

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили прибыл в Грузию, спрятавшись в грузовике с молочной продукцией.

Об этом в среду, 20 октября, сообщили в прокуратуре страны, пишет "Европейская правда".

Министерство внутренних дел Грузии установило, что 28 сентября около 23:00 в порт Поти вошло судно под названием "Вильнюс". Оно отправилось из украинского порта Черноморск. С этого судна 29 сентября в 1:04 отправился трейлер Scania, который был загружен молочной продукцией. Внутри находился бывший президент страны.

Саакашвили вышел из грузовика в 01:49 по тбилисскому времени в порту Поти и таким образом незаконным путем пересек границу Грузии. Пребывание Саакашвили в трейлере подтверждают записи, изъятые из его телефона.

После второй ночи Саакашвили пересел в легковой автомобиль Mercedes, который его встречал.

В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили официально предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы.

Напомним, Саакашвили сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда политик был помещен после задержания 1 октября. Он объявил голодовку, называя себя политзаключенным, а выдвинутые против него обвинения - сфабрикованными.

Читайте также - Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Саакашвили
powered by lun.ua

Статьи

Битва за Рим: как Италия нашла противоядие от популистов

Провал популистов дает надежду на изменение тренда - для победы больше не обязательно просто наобещать больше всех. И это может иметь мировоззренческие последствия уже на следующих парламентских выборах (укр.).
20 октября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Преступления вокруг Земана: как окружение президента обманывало Чехию

Ближайшее окружение президента Земана готовится к уголовным обвинениям и, возможно, уже начало срочную эвакуацию в РФ (укр.).
20 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

От прорывов к откатам: что происходит с выполнением Соглашения об ассоциации

Более четверти обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, Украина выполнила полностью. Однако по еще одной четверти задач работа даже не начиналась (укр.).
19 октября 2021 — Любовь Акуленко, Украинский центр европейской политики