Україна допомагатиме Молдові у зв’язку з газовою кризою - Кулеба

Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання на тлі газової кризи, в якій опинилася країна.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві.

"Важливою темою перемовин була енергетична безпека Молдови та України. Ми вже надали Молдові певне сприяння і будемо надалі співпрацювати у питаннях газопостачання. Солідарність України з Молдовою у важкі часи не піддається сумніву. Спільно ми можемо подолати будь-який тиск Російської Федерації", - заявив Дмитро Кулеба.

Ніколає Попеску у своїй промові зазначив, що Україна висловила потужну підтримку у питаннях газопостачання та енергетики.

Нагадаємо, прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що в країні оголосять надзвичайний стан через газову кризу, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

За її словами, наразі немає остаточної домовленості з "Газпромом" і немає впевненості в тому, що у підсумку вдасться домовитись про укладення договору. На молдавському газовому ринку спостерігається дефіцит газу в обсязі близько 16 млн кубічних метрів. Необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%.