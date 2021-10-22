Украина поддержит Молдову в связи с газовым кризисом - Кулеба

Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения на фоне газового кризиса, в котором оказалась страна.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве.

"Важной темой переговоров была энергетическая безопасность Молдовы и Украины. Мы уже предоставили Молдове определенное содействие и будем в дальнейшем сотрудничать в вопросах газоснабжения. Солидарность Украины с Молдовой в тяжелые времена не поддается сомнению. Вместе мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации", - заявил Дмитрий Кулеба.

Николае Попеску в своей речи отметил, что Украина выразила мощную поддержку в вопросах газоснабжения и энергетики.

Напомним, премьер Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что в стране объявят чрезвычайное положение из-за газового кризиса, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

По её словам, пока нет окончательной договоренности с "Газпромом" и нет уверенности в том, что в итоге удастся договориться о заключении договора. На молдавском газовом рынке наблюдается дефицит газа в объеме около 16 млн кубических метров. Необходимые объемы газа в октябре покрыты только на 67%.