У Молдові оголосять надзвичайний стан через газову кризу

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця заявила, що в країні оголосять надзвичайний стан через газову кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Гаврилиця заявила, що у четвер у Москві відбувся новий раунд переговорів, але на цю мить немає остаточної домовленості з "Газпромом" і "немає впевненості" в тому, що влада зможе в підсумку домовитися про укладення договору.

"На молдавському газовому ринку спостерігається дефіцит газу в обсязі близько 16 млн кубічних метрів. При цьому необхідні обсяги газу в жовтні покриті лише на 67%. Тиск у газотранспортній мережі досяг критичного рівня, що може порушити функціонування газових систем. Оскільки "Молдовагаз" не тримає свого слова і не забезпечує необхідний тиск газу на вході, ми змушені в терміновому порядку перейти до альтернативного плану", - сказала Гаврилиця.

За її словами, в п'ятницю уряд проведе засідання, після якого запросить парламент ввести в країні надзвичайний стан. Це дозволить обійти певні процедури, передбачені законом, щоб прискорити закупівлю газу з альтернативних джерел.

Зокрема, як зазначила прем'єр, введення режиму надзвичайного стану дозволить виділити зараз з бюджету необхідну суму грошей підприємству Energocom, і не чекати місяць, як передбачає закон.

Energocom проведе тендер і закупить обсяги природного газу для подачі в національну мережу, щоб повернути тиск в системі до нормального рівня, що дозволить забезпечити країну газом.

При цьому прем'єр підкреслила, що уряд має намір продовжать переговори з "Газпромом". "Якщо угоди так і не вдасться досягти, ми вдамося до інших заходів, щоб забезпечити енергетичну безпеку країни", - сказала Гаврилиця.