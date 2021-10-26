Пенсійний фонд Нідерландів припинить інвестиції у виробників викопного палива

Найбільший пенсійний фонд Нідерландів оголосив у вівторок, що припинить інвестувати в компанії, які виробляють викопне паливо, пояснивши, що цей крок був викликаний нещодавніми кліматичними звітами ООН та Міжнародного енергетичного агентства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства АР.

Фонд ABP - багатий та впливовий інвестор, який управляє пенсійними заощадженнями понад 3 мільйонів нідерландських працівників у державному секторі та секторі освіти. У виробництво викопного палива інвестовано близько 15 мільярдів євро, що становить майже 3% його активів.

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"Ми хочемо зробити свій внесок у зниження глобального потепління до 1,5 градуса. Великі групи учасників пенсійного забезпечення та роботодавці вказують, наскільки це важливо для них", - йдеться у заяві голови правління ABP Корієн Вортманн.

Фонд заявив, що інвестуватиме в основних споживачів викопного палива - виробників енергії, автомобільну та авіаційну промисловість - і, використовуючи свій вплив як акціонер, "стимулюватиме компанії, які використовують викопне паливо, стати більш стійкими".

У своєму твіті голландське відділення Greenpeace назвало цей крок "величезною перемогою для всіх людей, які закликали ABP вжити заходів для боротьби зі зміною клімату!"

Оголошення було зроблено лише за кілька днів до відкриття у Глазго конференції ООН з питань клімату, відомої як COP26.