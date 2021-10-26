Пенсионный фонд Нидерландов прекратит инвестиции в производителей ископаемого топлива

Крупнейший пенсионный фонд Нидерландов объявил во вторник, что перестанет инвестировать в компании, производящие ископаемое топливо, объяснив, что этот шаг был вызван недавними климатическими отчетами ООН и Международного энергетического агентства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства АР.

Фонд ABP – богатый и влиятельный инвестор, управляющий пенсионными сбережениями более 3 миллионов нидерландских работников в государственном секторе и секторе образования. В производство ископаемого топлива инвестировано около 15 миллиардов евро, что составляет около 3% его активов.

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"Мы хотим внести свою лепту в снижение глобального потепления до 1,5 градуса. Большие группы участников пенсионного обеспечения и работодатели указывают, насколько это важно для них", - говорится в заявлении председателя правления ABP Кориен Вортманн.

Фонд заявил, что будет инвестировать в основных потребителей ископаемого топлива - производителей энергии, автомобильную и авиационную промышленность - и, используя свое влияние как акционер, "будет стимулировать компании, использующие ископаемое топливо, стать более устойчивыми".

В своем твите голландское отделение Greenpeace назвало этот шаг "огромной победой для всех людей, призывавших ABP принять меры по борьбе с изменением климата!"

Объявление было сделано всего за несколько дней до открытия в Глазго конференции ООН по климату, известной как COP26.