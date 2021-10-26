В РФ обіцяють оскаржити рішення суду про передачу "скіфського золота" Україні

В РФ готуються оскаржити рішення Апеляційного суду Амстердама, який постановив, що колекція "скіфського золота" з музеїв окупованого Росією Криму належить Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише російське агентство "Интерфакс".

Зокрема, заступник глави робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному "представництві Криму" при президенті РФ Александр Молохов назава це рішення політизованим і заявив, що воно буде оскаржене.

"Рішення Апеляційного суду Амстердама з питання належності "скіфського золота" не є до кінця правовим, носить переважно політизований характер", - заявив Молохов.

Він сказав, що це рішення грубо порушує "права народу Криму" на доступ до власної культурної спадщини.

"Я сподіваюся, найближчим часом буде подано касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів і виконання цього рішення буде припинено", - зазначив Молохов, додавши, що над подачею скарги працює команда нідерландських юристів.

Перший заступник голови комітету російської Ради федерації з міжнародних справ Владімір Джабаров заявив, що "скіфське золото" має бути повернуто до Криму, який "є суб'єктом РФ".

"Це рішення абсолютно політизоване, тому що "скіфське золото" походить з Криму. Крим є суб'єктом РФ, і воно має бути повернене на місце його постійного зберігання", - сказав Джабаров, додавши, що рано чи пізно "скіфське золото" має повернутися до РФ".

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Рішення Апеляційного суду Амстердама передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Розгляд апеляції у справі завершився, але сторони мають змогу подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.