Кулеба: повернемо Крим, так само як повернули "скіфське золото"

Міністерство закордонних справ України продовжує роботу у міжнародних судах для притягнення Росії до відповідальності за злочини на території України.

Про це йдеться у заяві глави МЗС Дмитра Кулеби з приводу рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота", переданій "Європейській правді".

"Я переконаний, що, так само як ми повернули сьогодні "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території. МЗС продовжує працювати у міжнародних судах і домагатися, аби Росія несла відповідальність за свої дії", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що міжнародне право не швидке, але невідворотне, і всі російські фейки, маніпуляції та спроби ввести суд в оману зазнали краху.

"Сьогоднішнє рішення доводить, що наполеглива командна робота досягає великих результатів…Кримська платформа – це також довгострокова робота, але наприкінці ми так само переможемо та повернемо Крим до складу України", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Рішення передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму.

Справа стосувалася колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму у 2104 році перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

Українська сторона заявила, що золото скіфів з чотирьох кримських музеїв має повернутися в Україну. Росія наполягала на його поверненні до Криму, який вона анексувала.

Виставка складається з колекцій п'яти музеїв, один з яких знаходиться в Києві, а чотири - в Криму. Серед 500 експонатів виставки – артефакти зі скіфського золота, церемоніальний шолом, коштовне каміння і мечі стародавніх греків і скіфів.