В РФ обещают обжаловать решение суда о передаче "скифского золота" Украине

В РФ готовятся обжаловать решение Апелляционного суда Амстердама, постановившего, что коллекция "скифского золота" из музеев оккупированного Россией Крыма принадлежит Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет российское агентство "Интерфакс".

В частности, заместитель главы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном "представительстве Крыма" при президенте РФ Александр Молохов назвал это решение политизированным и заявил, что оно будет обжаловано.

"Решение Апелляционного суда Амстердама по вопросу принадлежности "скифского золота" не является до конца правовым, носит преимущественно политизированный характер", - заявил Молохов.

Он сказал, что это решение грубо нарушает "права народа Крыма" на доступ к собственному культурному наследию.

"Я надеюсь, в ближайшее время будет подана кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов и выполнение этого решения будет прекращено", - отметил Молохов, добавив, что над подачей жалобы работает команда нидерландских юристов.

Первый заместитель председателя комитета российского Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Крым, "являющийся субъектом РФ".

"Это решение абсолютно политизировано, потому что "скифское золото" происхождением из Крыма. Крым является субъектом РФ, и оно должно быть возвращено на место его постоянного хранения", - сказал Джабаров, добавив, что рано или поздно "скифское золото" должно вернуться в РФ".

26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота " принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что скифское золото временно передадут в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

Рассмотрение апелляции по делу завершилось, но стороны могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.