"Газпром" зажадав від Молдови послабити відносини з ЄС в обмін на дешевший газ - FT

Російська державна газова компанія "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу висунула Молдові пропозицію змінити свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відкласти реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо виданню Financial Times від власних джерел.

У ході переговорів цього місяця "Газпром" заявив молдовським офіційним особам, що він готовий знизити ціну на блакитне паливо, якщо країна погодиться внести зміни до угоди про вільну торгівлю з ЄС, заявили виданню особи, знайомі з переговорами.

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"Газпром" також хоче, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які вимагають лібералізації газових ринків та збільшення конкуренції, заявили джерела.

Двоє людей, поінформованих про переговори, заявили, що Кремль розглядає газові перемовини як частину ширшого політичного врегулювання з Молдовою після того, як проєвропейська президентка Мая Санду виграла вибори минулого року.

Аналітики припустили, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови з метою тиску на уряд у Кишиневі, який пообіцяв вийти з орбіти Москви і рухатися на Захід.

Лібералізація газового ринку негативно вплине на "Газпром" та "Молдовагаз", його дочірню компанію в Молдові, яка володіє та управляє газовою мережею країни.

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Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

З цієї причини Молдова вирішила щодня закуповувати невеликий обсяг газу з альтернативних джерел, щоб підтримувати тиск у газопроводі.

Минулої п'ятниці парламент оголосив про запровадження надзвичайного стану у зв'язку з газовою кризою терміном до 20 листопада. Переговори з "Газпромом" продовжуються, але сторони поки не дійшли згоди.