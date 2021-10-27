Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Молдова знову закуповує газ не у "Газпрому"

Середа, 27 жовтня 2021, 10:19

Молдова закуповує 1 мільйон кубометрів газу у нідерландської компанії Vitol, яка виграла тендер, оголошений у вівторок вранці молдовською державною компанією Energocom.

Про це агентству "Интерфакс" повідомили у пресслужбі Агентства публічної власності, пише "Європейська правда".

"Vitol, яка є одним із трьох провідних світових трейдерів нафтопродуктів, запропонувала найкращі умови", - уточнили у відомстві.

Читайте також
ЄС готовий допомогти Молдові подолати газову кризу

Газ надійде до Молдови протягом дня 27 жовтня. Інші подробиці угоди не повідомляються.

Напередодні Energocom підписала угоду з польською PGNiG на пробну купівлю 1 мільйона кубометрів природного газу. Газ надійшов до Молдови 26 жовтня. Ціна угоди також не повідомлялася. Це вперше за 30 років Молдова купила газ не у Росії.

Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

З цієї причини Молдова вирішила щодня закуповувати невеликий обсяг газу з альтернативних джерел, щоб підтримувати тиск у газопроводі.

Минулої п'ятниці парламент оголосив про запровадження надзвичайного стану у зв'язку з газовою кризою терміном до 20 листопада. Переговори з "Газпромом" продовжуються, але сторони поки не дійшли згоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Енергетика Росія
powered by lun.ua

Статті

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко

Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме

Зміни в польському уряді спростовують чутки про швидкі перевибори. Але одночасно вони свідчать про нові тенденції, в тому числі небезпечні для України.
27 жовтня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко