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ЄС готовий допомогти Молдові подолати газову кризу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 13:24

Європейська комісія готова допомогти Молдові подолати енергетичну кризу, яка виникла у країні у зв’язку з дефіцитом газу та складними переговорами з "Газпромом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок заявив речник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Петер Стано.

"Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ви знаєте, наскільки сильно ЄС відданий розвитку його відносин з Молдовою. Ми, звичайно, взяли до уваги заяви "Газпрому" з цього питання", - сказав Стано, коментуючи енергетичну кризу і запровадження надзвичайного стану в Молдові.

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За його словами, ЄС підтримує Молдову, надаючи всю доступну технічну та фінансову підтримку, щоб допомогти впоратись з теперішньою кризою та визначити альтернативи, аби диверсифікувати  енергетичні поставки.

"На додачу я можу оголосити, що у четвер в Брюсселі відбудеться зустріч високого рівня, Рада асоціації Молдова-ЄС. Це питання (поставок газу – Ред.) буде обговорено у рамках цієї події та супутніх заходів. Це буде ще однією нагодою висловити нашу підтримку Молдові", - зазначив Стано.

Уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції зі своїм молдовським колегою Ніколає Попеску у Києві заявив, що Україна співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника, а не у Росії.Молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу

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Молдова Енергетика Росія
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