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МЗС РФ у скорботі через рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота"

Середа, 27 жовтня 2021, 16:25

В МЗС РФ засмутилися рішенням  Апеляційного суду Амстердама, який постановив, що колекція "скіфського золота" з музеїв окупованого Росією Криму належить Україні.

Про це йдеться у коментарі відомства, з яким ознайомилась  "Європейська правда".

На думку МЗС РФ, нідерландські судді керувалися виключно політичними мотивами, коли ухвалювали рішення повернути колекцію Україні.

"Вердикт Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, в т.ч. між Росією та Нідерландами. Сумно" - йдеться у коментарі.

Раніше в РФ пообіцяли оскаржити рішення суду.

26 жовтня Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Рішення Апеляційного суду Амстердама передбачає, що "скіфське золото" тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві.

Розгляд апеляції у справі завершився, але сторони мають змогу подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

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