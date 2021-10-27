Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МИД РФ скорбит из-за решения суда Амстердама по "скифскому золоту"

Среда, 27 октября 2021, 16:25

В МИД РФ опечалились из-за решения Апелляционного суда Амстердама, постановившего, что коллекция "скифского золота" из музеев оккупированного Россией Крыма принадлежит Украине.

Об этом говорится в комментарии ведомства, сообщает "Европейская правда".

По мнению МИД РФ, нидерландские судьи руководствовались исключительно политическими мотивами, когда принимали решение вернуть коллекцию Украине.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран и ставящий под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т.ч. между Россией и Нидерландами. Прискорбно" - говорится в комментарии.

Ранее в РФ пообещали оспорить решение суда.

26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого скифского золота принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что скифское золото временно передадут в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

Рассмотрение апелляции по делу завершилось, но стороны могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Россия
powered by lun.ua

Статьи

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды

Климатические переговоры в Глазго: что озвучат страны и чего ждать от Украины

1-12 ноября в шотландском городе Глазго состоится главное событие года по международным климатическим переговорам. С чем прибудет туда Украина? (укр.)
28 октября 2021 — Тамара Кутонова, Юрий Панченко