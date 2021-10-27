МИД РФ скорбит из-за решения суда Амстердама по "скифскому золоту"

В МИД РФ опечалились из-за решения Апелляционного суда Амстердама, постановившего, что коллекция "скифского золота" из музеев оккупированного Россией Крыма принадлежит Украине.

Об этом говорится в комментарии ведомства, сообщает "Европейская правда".

По мнению МИД РФ, нидерландские судьи руководствовались исключительно политическими мотивами, когда принимали решение вернуть коллекцию Украине.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, подрывающий доверие между музейными сообществами разных стран и ставящий под сомнение дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в т.ч. между Россией и Нидерландами. Прискорбно" - говорится в комментарии.

Ранее в РФ пообещали оспорить решение суда.

26 октября Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого скифского золота принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

Решение Апелляционного суда Амстердама предусматривает, что скифское золото временно передадут в Государственный исторический музей Украины в Киеве.

Рассмотрение апелляции по делу завершилось, но стороны могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.