В Іспанії інфляція досягла 30-річного максимуму через високі ціни на енергоресурси

В Іспанії у жовтні ціни зросли на 5,5% порівняно з показником минулого року. Це найвищий показник з вересня 1992 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais, наводячи попередні дані від Національного статистичного інституту.

Тенденція до зростання інфляції спостерігалася ще з березня через низку факторів - зростання цін на енергоресурси, відновлення споживацького попиту і при цьому великі проблеми з глобальними ланцюжками постачання.

В INE пов’язують таке зростання передусім зі збільшенням вартості електроенергії і, меншою мірою, пального, газу й мастил.

У вересні Іспанія зафіксувала найвищий показник інфляції з 2008 року.

Читайте також: На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.