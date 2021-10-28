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В Испании инфляция достигла 30-летнего максимума из-за высоких цен на энергоресурсы

Четверг, 28 октября 2021, 11:53

В Испании в октябре цены выросли на 5,5% по сравнению с показателем прошлого года. Это самый высокий уровень с сентября 1992 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais, приводя предварительные данные от Национального статистического института.

Тенденция к росту инфляции наблюдалась еще с марта из-за ряда факторов – роста цен на энергоресурсы, восстановления потребительского спроса и при этом больших проблем с глобальными цепочками поставок.

 

В INE связывают такой рост прежде всего с увеличением стоимости электроэнергии и, в меньшей степени, горючего, газа и смазочных масел.

В сентябре Испания зафиксировала самый высокий показатель инфляции с 2008 года.

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Испания
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