На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ

Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі, побувавши минулого тижня вище позначки $900 за тис. кубометрів – щоправда, лише протягом одного дня.

Більш стрімке зростання серед головних видів сировини змогли показати лише ціни на коксівне вугілля.

А оскільки пік газового споживання ще попереду, можливе досягнення цінової позначки в $1 тис. цієї зими вже не здається аналітикам фантастикою.

Ключовий урок: Європа виявилася не готова до такого випробування, що полегшило завдання "Газпрому". Які наслідки це може мати, в тому числі для України?

Ідеальний шторм

Нинішній зліт газових цін традиційно пояснюють шантажем з боку "Газпрому", який таким шляхом намагається прискорити отримання всіх необхідних дозволів для газопроводу "Північний потік-2".

Втім, нинішня криза викликана цілою низкою чинників, а не одним лише різким обмеженням пропозиції "Газпрому".

Досить нагадати, що в 2020 році "Газпром" був безсилий щось зробити, щоб утримати ціни від падіння до $70-90 за тис. кубометрів. Рік тому європейські газосховища були заповнені майже на 100% завдяки теплій зимі і низькому споживанню, яке впало після першого удару COVID-19.

Був також солідний буфер запасів, накопичених ще на тлі остраху перед російсько-українським газовим протистоянням під час переукладання транзитного договору в 2019 році.

Лише за один рік ситуація докорінно змінилася.

Тепер газові сховища заповнені лише на 70% – майже на чверть нижче середнього показника за останні п'ять років.

Відставання почалося після затяжної зими, і в наступні шість місяців розрив тільки збільшувався.

Джерело: Bloomberg

Тривожним дзвінком для європейських компаній мав стати уже січневий зліт цін на газ в Південно-Східній Азії, коли холодна зима і різке зростання газоспоживання захопили азійських операторів ринку з їхніми низькими запасами зненацька.

Європейці ж з настанням весни не поспішали поповнювати запаси, цілком обгрунтовано, як тоді здавалося, чекаючи сезонного різкого зниження цін і зростання поставок, як морем, так і трубопроводом.

Однак далі ситуація з цінами лише погіршувалася.

Різке скорочення своїх позаконтрактних поставок став проводити "Газпром". При цьому російський енергетичний шантаж не мав би такого ефекту, якби його місце зайняли американські постачальники скрапленого природного газу (СПГ).

Однак – ще один негативний фактор – видобуток газу в США падає внаслідок недофінансування обсягами видобутку. Одночасно почалися тривалі збої в інших потенційних продавців: норвежців і катарців.

У цій ситуації і так вже зменшені обсяги пропозиції СПГ, наявні на світовому ринку, часто просто переманював азійський ринок з його вищими цінами. Були випадки, коли танкери міняли курс, вже перебуваючи в дорозі.

До того ж серйозно погіршило ситуацію посилення вимог ЄС щодо вугілля та інших "брудних" видів палива, таким чином стимулюючи попит на відносно "чистий" природний газ. Допоміг розігнати ціни і спекулятивний капітал.

Перед загрозою замерзання

Чи можливі в Європі наймасштабніші перебої з електропостачанням?

Тепер такий сценарій виглядає цілком реалістично – в ситуації, коли Європа увійде в сезон холодів із заповненістю сховищ нижче 80%, а споживання буде на піку, такі перебої більш ніж можливі.

Одночасно під загрозою опинився і фінансовий стан енергетичного сектора – стрімко зростають кредитні ризики, і все більше компаній галузі матимуть проблеми з ліквідністю.

Однак дефіцит газу загрожує проблемами не тільки європейській енергетиці.

Безпрецедентне зростання газових цін загрожує прискоренням інфляції і може серйозно загальмувати відновлення європейської економіки.

У спробі замінити нечувано дорогий газ енергетики намагаються нарощувати споживання альтернативних енергоносіїв. В результаті вже різко подорожчало енергетичне вугілля, а нафта Brent вже подолала бар'єр у $80 за барель.

У серпні, коли ціни на газ становили ще $500 за тис. кубометрів, енергетична складова індексу споживчих цін єврозони злетіла на 15% у річному вимірі, вперше досягнувши таких рівнів з часів глобальної фінансової кризи. Тим самим вона підштовхнула загальну цифру інфляції до десятирічного максимуму в 3%.

Продовження прискорення зростання цін на енергію, яка займає близько 10% в індексі споживчих цін, підштовхуватиме інфляцію єврозони і далі вгору і підриватиме тезу Європейського центробанку про тимчасовий характер інфляції.

Газова криза швидко поширюється і на інші галузі.

Так, в ЄС і Великій Британії зупиняються заводи з виробництва добрив, які використовують природний газ як основну сировину. Це своєю чергою спричинило брак такого супутнього у виробництві добрив продукту, як вуглекислий газ, який використовується заготівельниками м'яса і заморожених продуктів.

Це лише один з прикладів, як інфляція в енергетиці поширюється і на інші галузі. В цілому ж зростання інфляції вдарить по бюджетах домогосподарств і може значно підірвати споживання – головний двигун європейського економічного зростання.

Оперативно вирішити проблему дефіциту газу неможливо через інертність з боку пропозиції.

Європейській владі залишається сподіватися на відносно теплу зиму, а також думати про мобілізацію мільярдів євро на підтримку домогосподарств і бізнесу.

Так, уряд Італії може виділити від 3 до 4,5 млрд євро для допомоги найбіднішим сім'ям країни для оплати рахунків за газ та електрику. Франція вже оголосила про надання субсидії в 100 євро для шести мільйонів домогосподарств з низькими доходами.

Британський уряд розглядає можливість надання гарантованих державою надзвичайних кредитів для дрібних підприємств.

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Високі ціни на газ підвищують ризики і для України.

Позитивною новиною є те, що країна встигла запастися газом, хоча і зі зростаючими витратами: запаси газу в українських сховищах станом на 1 вересня перевищили 18 млрд кубометрів.

Щоб пережити зиму, цього цілком може вистачити, адже максимальне заповнення сховищ у минулі роки бувало і менше.

Однак якщо зима виявиться суворішою або тривалішою, ніж зазвичай, або "Газпром" вирішить різко дестабілізувати транзитні потоки, подальший імпорт газу буде дуже дорогим, що буде тиснути на курс гривні.

Слідом за газом тиск на обмінний курс може збільшити здорожчання нафтопродуктів, вугілля і добрив, а також інших імпортних товарів, на які впливатиме інфляція, що розкручується в Європі і решті світу.

В результаті і українська інфляція може отримати нове підживлення і залишитися на високих рівнях довше, ніж усі зараз очікують.

Автор: Олександр Мартиненко,

керівник департаменту корпоративного аналізу групи ICU