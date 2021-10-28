Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Угорщині опозиційний альянс випереджає партію Орбана на 4% - опитування

Четвер, 28 жовтня 2021, 18:12

Шестипартійний опозиційний альянс, який має на меті змістити прем'єр-міністра Угорщини на виборах у наступному році, випереджає партію "Фідес" Віктора Орбана у рейтингах виборців.

Про це свідчать дані останнього опитування, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Опитування показало підтримку об'єднаної опозиції на рівні 39% у порівнянні з 35% для "Фідес", ще  23% респондентів не визначилися зі своїм вибором.

Результати були опубліковані через 10 днів після того, як опозиційний альянс обрав мера маленького міста Петера Маркі-Зая своїм кандидатом на пост прем'єр-міністра.

Альянс соціалістів, соціал-демократів, зелених, лібералів і колишніх ультраправих партій висуває єдиного спільного кандидата у всіх 106 виборчих округах Угорщини.

Попередні спроби скинути Орбана підживлювалися переважно ліберальною елітою великого міста, але ідеологічно різноманітний альянс сподівається отримати вигоду на зростаючому невдоволенні прем’єр-міністром у його консервативному сільському центрі.

Детальніше читайте у статті - Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина вибори
powered by lun.ua

Статті

Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза

РФ активно використовує нинішню енергетичну кризу, розпочавши газовий шантаж європейських країн. Чи здатна Європа протистояти цьому тиску?
29 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди