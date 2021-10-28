В Угорщині опозиційний альянс випереджає партію Орбана на 4% - опитування
Шестипартійний опозиційний альянс, який має на меті змістити прем'єр-міністра Угорщини на виборах у наступному році, випереджає партію "Фідес" Віктора Орбана у рейтингах виборців.
Про це свідчать дані останнього опитування, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.
Опитування показало підтримку об'єднаної опозиції на рівні 39% у порівнянні з 35% для "Фідес", ще 23% респондентів не визначилися зі своїм вибором.
Результати були опубліковані через 10 днів після того, як опозиційний альянс обрав мера маленького міста Петера Маркі-Зая своїм кандидатом на пост прем'єр-міністра.
Альянс соціалістів, соціал-демократів, зелених, лібералів і колишніх ультраправих партій висуває єдиного спільного кандидата у всіх 106 виборчих округах Угорщини.
Попередні спроби скинути Орбана підживлювалися переважно ліберальною елітою великого міста, але ідеологічно різноманітний альянс сподівається отримати вигоду на зростаючому невдоволенні прем’єр-міністром у його консервативному сільському центрі.
Детальніше читайте у статті - Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою