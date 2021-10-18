В Угорщині визначилися з кандидатом, що стане ключовим опонентом Орбана на виборах

В Угорщині праймеріз в опозиції виграв позапартійний консерватор, мер невеликого міста Петер Маркі-Зай, ставши головним опонентом нинішнього прем’єра Віктора Орбана на майбутніх виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Маркі-Зай переміг віцепрезидентку Європарламенту, представницю Ліберально-демократичної коаліції Клару Добрев і заручився підтримкою як голова альянсу шести опозиційних політсил, які на парламентських виборах 2022 року спробують здобути перевагу над Орбаном, який перебуває при владі вже понад 10 років, а його партія має більшість у дві третини в парламенті. У голосуванні він набрав 57%, порівняно з 43% у Клари Добрев.

"Це була битва, але тепер треба ще виграти війну… Ми можемо перемогти тільки разом", - заявив Маркі-Зай.

Він пообіцяв пом’якшувати суперечності, що розколюють суспільство, боротися з корупцією та "нерівними правилами гри" у медіа, більшість з яких контролюють бізнесмени, близькі до партії Орбана "Фідес".

"Ми хочемо конституцію, у якій будуть важелі стримування і противаг, щоби ніхто не міг перебрати владу на себе", - сказав Маркі-Зай.

У "Фідес" Маркі-Зая назвали "кар’єрним ліваком" та заявили, що перемога опозиції загрожує підвищенням податків.

За останніми соцопитуваннями, "Фідес" та об’єднання опозиції мають приблизно однаковий рівень підтримки. Це перший раз з приходу Орбана до влади, коли йому протистоятиме об’єднаний фронт опозиційних партій.

49-річний Маркі-Зай подає себе як прийнятну кандидатуру одночасно і для виборців лівих поглядів, і консерваторів. Його образ порядного сім’янина - батька родини з сімома дітьми - та християнина може виглядати привабливо для тих виборців, які досі не визначилися, за кого голосувати.

Маркі-Зай має освіту у сфері економіки, маркетингу та інженерії. У 2018 році він виграв місцеві вибори у своєму рідному місті Го́дмезевашаргей, де, як вважалося, "Фідес" мав сильні позиції.

Мер Будапешта Гергей Корачонь, який мав бути третім кандидатом, минулого тижня несподівано оголосив про припинення участі у кампанії та заявив, що на праймеріз підтримає Маркі-Зая.

Нагадаємо, Орбан на початку жовтня заявив, що підвищить заробітну плату медсестрам на 21% з січня і планує підняти мінімальну щомісячну заробітну плату до 200 тисяч форинтів (558 євро) напередодні парламентських виборів наступного року.