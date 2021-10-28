В Венгрии оппозиционный альянс опережает партию Орбана на 4% - опрос

Шестипартийный оппозиционный альянс, цель которого сместить премьер-министра Венгрии на выборах в следующем году, опережает партию "Фидес" Виктора Орбана в рейтингах избирателей.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Опрос показал поддержку объединенной оппозиции на уровне 39% по сравнению с 35% для "Фидес", еще 23% респондентов не определились со своим выбором.

Результаты были опубликованы 10 дней спустя после того, как оппозиционный альянс избрал мэра маленького города Петера Марки-Зая своим кандидатом на пост премьер-министра.

Альянс социалистов, социал-демократов, зеленых, либералов и бывших ультраправых партий выдвигает единого общего кандидата во всех 106 избирательных округах Венгрии.

Предыдущие попытки свергнуть Орбана подпитывались преимущественно либеральной элитой большого города, но идеологически разнообразный альянс надеется извлечь выгоду из растущего недовольства премьер-министром в консервативном сельском центре.

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