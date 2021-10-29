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У Польщі апеляційний суд підтвердив заборону маршу націоналістів на день незалежності

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 13:29

В апеляційній інстанції підтвердили попереднє рішення суду, яким скасували рішення мазовецького воєводи про реєстрацію "Маршу незалежності", що традиційно проводиться на день незалежності Польщі 11 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

У той же час, керівник оргкомітету "Маршу незалежності" Роберт Бакевич вже заявив, що подія відбудеться, попри судові рішення.

"Ніхто не відбере у нас цього свята, цієї важливої події. Її не відберуть від нас політики, які хочуть довести до громадянської війни між поляками - не у буквальному сенсі, а в медійному, у сенсі наративів і нарощування взаємної агресії", - заявив Бакевич.

Мер Варшави Рафал Тшасковський наголосив, що якщо "Марш незалежності" все ж зберуть, це буде нелегальне зібрання.

"На вулицях столичного міста Варшави немає місця для ексцесів націоналістів, які ображають священні символи Польщі. Це скандально, що "Право і справедливість" допустила привласнення нашого спільного національного свята крайніми націоналістичними силами та звичайними хуліганами", - відреагував він. 

В останні роки марш 11 листопада залучив велику кількість учасників, демонструючи зростання підтримки ультраправих у Польщі та інших країнах. Націоналісти з інших країн також їдуть до Варшави, щоб взяти участь, а організатори отримали фінансування та іншу підтримку від польського уряду.

Константин Радзивіл, глава воєводства, де розташована Варшава, член правлячої партії "Право і справедливість", схвалив марш минулого тижня. Водночас ліберальний мер Варшави Рафал Тшасковський хоче заборонити цьогорічний марш після насильства рік тому.

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Польща
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