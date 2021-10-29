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В Польше апелляционный суд подтвердил запрет на марш националистов на день независимости

Пятница, 29 октября 2021, 13:29

В апелляционной инстанции подтвердили предварительное решение суда, которым отменили решение мазовецкого воеводы о регистрации "Марша независимости", традиционно проводимого на день независимости Польши 11 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

В то же время руководитель оргкомитета "Марша независимости" Роберт Бакевич уже заявил, что событие состоится, несмотря на судебные решения.

"Никто не отнимет у нас этого праздника, этого важного события. Его не отберут у нас политики, которые хотят довести до гражданской войны между поляками - не в буквальном смысле, а в медийном, в смысле нарративов и наращивания взаимной агрессии", - заявил Бакевич.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский подчеркнул, что если "Марш независимости" все же соберут, это будет нелегальное собрание.

"На улицах столичного города Варшавы нет места для эксцессов националистов, оскорбляющих священные символы Польши. Это скандально, что "Право и справедливость" допустила присвоение нашего общего национального праздника крайними националистическими силами и обычными хулиганами", - отреагировал он.

В последние годы марш 11 ноября привлекал большое количество участников, демонстрируя рост поддержки ультраправых в Польше и других странах. Националисты из других стран также едут в Варшаву, чтобы поучаствовать, а организаторы получили финансирование и другую поддержку от польского правительства.

Константин Радзивил, глава воеводства, где находится Варшава, член правящей партии "Право и справедливость", одобрил марш на прошлой неделе. В то же время либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский хочет запретить марш этого года после насилия год назад.

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Польша
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