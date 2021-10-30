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Байден і Макрон вперше зустрілись тет-а-тет після скандалу з субмаринами

Субота, 30 жовтня 2021, 14:59

Президенти Франції та США вперше особисто зустрілися після скандалу зі зривом  багатомільярдного контракту на підводні човни між Францією та Австралією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише RFI.

Зустріч відбулася у французькому посольстві при Ватикані напередодні саміту "Групи двадцяти", що відкрився у Римі 30 жовтня.

На зустрічі з Макроном Джо Байден визнав, що дії США в ситуації з підводними човнами були "незграбними".

В результаті формування оборонного альянсу Aukus між США, Британією та Австралією Франція втратила багатомільярдний контракт на дизельні підводні човни, укладений з Канберрою. 

У рамках Aukus на території Австралії будуватимуть атомні субмарини.

У Парижі назвали це "ударом у спину". Ця ситуація спровокувала безпрецедентну дипломатичну кризу між Парижем та Вашингтоном.

"У мене було враження, що Франція була давно поінформована, що угода не відбудеться", - сказав Байден. 

За підсумками зустрічі він підкреслив, що Сполучені Штати не мають давнішого і вірнішого союзника, ніж Франція.

Президент Франції Емманюель Макрон у свою чергу заявив, що Париж і Вашингтон перебувають у процесі відновлення довіри, і тепер "потрібно дивитися в майбутнє".

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Франція США
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