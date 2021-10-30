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Байден и Макрон впервые встретились тет-а-тет после скандала с субмаринами

Суббота, 30 октября 2021, 14:59

Президенты Франции и США впервые лично встретились после скандала со срывом многомиллиардного контракта на подлодки между Францией и Австралией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет RFI.

Встреча состоялась во французском посольстве при Ватикане в преддверии саммита "Группы двадцати", открывшегося в Риме 30 октября.

На встрече с Макроном Джо Байден признал, что действия США в ситуации с подлодками были "неуклюжими".

В результате формирования оборонного альянса Aukus между США, Британией и Австралией Франция потеряла многомиллиардный контракт на дизельные подлодки, заключенный с Канберрой.

В рамках Aukus на территории Австралии будут строиться атомные субмарины.

В Париже назвали это "ударом в спину". Эта ситуация спровоцировала беспрецедентный дипломатический кризис между Парижем и Вашингтоном.

"У меня было впечатление, что Франция была давно информирована, что соглашение не состоится", – сказал Байден.

По итогам встречи он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет более древнего и более верного союзника, чем Франция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, и теперь "нужно смотреть в будущее".

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