Франція поверне посла до США, відкликаного через зрив багатомільярдної угоди

Франція поверне посла до Сполучених Штатів, який був відкликаний минулого тижня через скандал із втраченим контрактом на підводні човни.

Про це домовилися Еммануель Макрон та Джон Байден під час телефонної розмови, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Білого дому.

"Два лідери погодилися, що ситуація виграє від відкритих консультацій між союзниками з питань, що мають стратегічний інтерес для Франції та наших європейських партнерів. Обидва лідери вирішили відкрити процес поглиблених консультацій, спрямованих на створення умов для забезпечення впевненості та пропонування конкретних заходів щодо спільних цілей", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що Байден та Макрон зустрінуться в Європі наприкінці жовтня.

В Єлисейському палаці раніше повідомляли, що телефонну розмову ініціював Байден.

Нагадаємо, створення нового оборонного альянсу Aukus між Австралією, США та Великою Британією, який розглядають як противагу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, розлютило Францію, оскільки воно зірвало багатомільярдну оборонну угоду Парижа і Канберри.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

На знак протесту Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій і скасувала низку зустрічей, а глава МЗС заявив, що скандал матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

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