Посольство США в Україні зняло відео на Геловін, в якому лякає російською дезінформацією
Неділя, 31 жовтня 2021, 15:17
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні поділилось комічним роликом до Геловіну, в якому лякає російською дезінформацією.
Як повідомляє "Європейська правда", відео опубліковане на Facebook-сторінці посольства.
У відео чоловік у костюмі білоголового орлана, який є символом США, приходить на роботу у посольство, бере каву, після чого вручає звіт колезі з обличчям Ліхтаря Джека.
Колега питає про що звіт, і орлан відповідає: "російська дезінформація".
"О, жахіття!", - каже у відповідь Ліхтар Джек.
"Звичайний день у посольстві США в Києві. Веселого Гелловіну!", — йдеться у підписі до ролика.
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