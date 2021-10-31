Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Посольство США в Украине сняло видео на Хэллоуин, в котором пугает российской дезинформацией

Воскресенье, 31 октября 2021, 15:17

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поделилось комическим роликом на Хэллоуин, в котором пугает российской дезинформацией.

Как сообщает "Европейская правда", видео опубликовано на Facebook-странице посольства.

В видео мужчина в костюме белоголового орлана, который является символом США, приходит на работу в посольство, берет кофе, после чего вручает отчет коллеге с лицом Фонаря Джека.

Коллега спрашивает, о чем отчет, и орлан отвечает: "российская дезинформация".

"О, ужас!", - говорит Фонарь Джек.

"Обычный день в посольстве США в Киеве. Веселого Хэллоуина!", — говорится в подписи к ролику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США роспропаганда
powered by lun.ua

Статьи

Не только из-за Ватикана: как в Италии сорвали принятие закона о правах ЛГБТ+

Впервые в истории республики Ватикан отправил официальную ноту в парламент Италии и открыто вмешался в законодательный процесс (укр.)
1 ноября 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Не спасенные Саакашвили: оппозиция всухую проиграла выборы в Грузии, но продолжит борьбу

Грузинская власть снова празднуют победу – Центризбирком фиксирует ее преимущество даже в городах, где лидировала оппозиция. Это наверняка станет толчком для нового противостояния (укр.)
31 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда