Єврокомісія виступила за більш прозоре оподаткування через звіт Pandora Papers

Єврокомісія виступає за прозорість питань оподаткування та міжнародну боротьбу з ухилянням від податків у зв’язку з оприлюдненим розслідуванням Pandora Papers.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив представник Єврокомісії на щоденному брифінгу у Брюсселі.

"Ми бачили повідомлення у ЗМІ щодо розслідування Pandora Papers. Єврокомісія є дуже проактивною у справі боротьби з ухилянням від сплати податків. Вона має амбітний порядок денний зі збільшення прозорості оподаткування і боротьби з ухилянням від сплати податків", - сказав він.

Він пояснив, що в ЄС багато зроблено в цій сфері, "але необхідно робити більше".

При цьому в Єврокомісії відмовилися коментувати конкретні випадки, що згадуються в розслідуванні, в тому числі дані щодо прем'єр-міністра Чехії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив будь-які правопорушення у зв'язку з міжнародним розслідувальним звітом, в якому він був зарахований до нинішніх та колишніх світових політиків та бізнесменів, які використовували офшорні фінансові структури.

Pandora Papers містять дані про нібито причетність ряду світових лідерів до офшорних схем. У розслідуванні фігурують понад 35 чинних та колишніх політиків, а також 400 чиновників з близько 100 країн. У розслідуванні США названі найбільшим податковим притулком.