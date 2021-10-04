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Еврокомиссия выступила за более прозрачное налогообложение в связи с отчетом Pandora Papers

Понедельник, 4 октября 2021, 14:02

Еврокомиссия выступает за прозрачность в вопросах налогообложения и международную борьбу с уклонением от налогов в связи с обнародованным расследованием Pandora Papers.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии на ежедневном брифинге в Брюсселе.

"Мы видели сообщения в СМИ о расследовании Pandora Papers. Еврокомиссия очень проактивна в деле борьбы с уклонением от уплаты налогов. Она имеет амбициозный повестку дня по увеличению прозрачности налогообложения и борьбы с уклонением от уплаты налогов", - сказал он.

Он пояснил, что в ЕС много сделано в этой сфере, "но необходимо делать больше".

При этом в Еврокомиссии отказались комментировать конкретные случаи, упомянутые в расследовании, в том числе данные о премьер-министре Чехии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отрицал любые правонарушения в связи с международным расследовательским отчетом, в котором он был причислен к нынешним и бывшим мировым политикам и бизнесменам, которые использовали офшорные финансовые структуры.

Pandora Papers содержат данные о якобы причастности ряда мировых лидеров к оффшорным схемам. В расследовании фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из около 100 стран. В расследовании США названы крупнейшим налоговым убежищем.

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